2019/03/09 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

نشر موقع “Antutu” المتخصص بتقييم أداء الأجهزة الذكية قائمة جديدة بالهواتف التي أبدت أكبر سرعة في التعامل مع البيانات.

وفي رأس القائمة، جاء هاتف “Mi 9” من إنتاج “Xiaomi”، والذي حصل على 371 849 نقطة ضمن تصنيفات “Antutu”، والمزود بمعالج “Snapdragon 855” وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت.

وحل هاتف “Z5 Pro GT” ثانيا من “Lenovo”، والذي جاء بنفس معالج الهاتف الأول ونفس ذاكرة الوصول العشوائي، وحصل على 353 469 نقطة في تصنيفات الموقع.

أما المرتبة الثالثة فاحتلها هاتف “Nubia Red Magic Mars”، المزود بمعالج “Snapdragon 845″، والذي حصل على 320 763 نقطة.

كما شملت القائمة عددا من الهواتف المميزة أبرزها: “Huawei Mate 20 Pro” و”Honor V20″ و”Huawei Mate 20 X” و”Honor Magic 2″ و”ASUS ROG Phone” و”Xiaomi Black Shark” و”Xiaomi Mi 8 Pro”.

يذكر أن هاتف “Mi 9” الذي احتل صدارة التصنيف، وأطلقته “Xiaomi” للمنافسة في السوق الأوروبية، مزود أيضا بكاميرا من أفضل كاميرات الهواتف في العالم، بدقة (48+16+12) ميغابيكسل، أما أسعار نسخه فتتراوح ما بين 449 و499 يورو.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسرع الهواتف أداء في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أسرع الهواتف أداء في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).