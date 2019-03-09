هبوط طفيف في اسعار النفط بفعل ضعف توقعات النمو الاقتصادي

2019/03/09 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومع تعرض السوق لضغوط من زيادات كبيرة في إمدادات الخام الأميركي، تراجعت عقود مزيج برنت 56 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.74 دولار للبرميل.لكن خام القياس العالمي ينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 1 في المئة.وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا، أو 1 في المئة، لتسجل عند التسوية 56.07 دولار للبرميل.وعلى مدار الأسبوع صعد خام القياس الأميركي 0.5 في المئة.وتوقف نمو الوظائف في الولايات المتحدة تقريبا في فبراير شباط مع خلق الاقتصاد 20 ألف وظيفة فقط وسط انكماش للتوظيف في التشييد وبضعة قطاعات أخرى.وتضررت الأسواق المالية أيضا بعد تعليقات من رئيس البنك المركزي ماريو دراجي قال فيها إن الاقتصاد الأوروبي في ”فترة ضعف مستمر“.".ويأتي الضعف الاقتصادي الأوروبي والأميركي بينما يتباطأ النمو أيضا في آسيا.انتهى .م ك

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