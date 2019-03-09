اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة غرب جنين

2019/03/09 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اندلعت صباح اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحامها بلدة برقين غرب مدينة جنين أصيب خلالها شبان فلسطينيون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.وقالت مصادر فلسطينية: إن جنود الاحتلال ترافقهم وحدات خاصة داهموا البلدة وتمركزوا قرب كازية برقين وعلى طريق الواد وقرب شجرة الكينا على مدخل المخيم وأطلقوا وابلا كثيفا من القنابل المسيلة […]

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