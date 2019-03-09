“فيسبوك” تعتمد استراتيجية جديدة تركز على الخصوصية

2019/03/09 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتوعد مؤسس “فيسبوك” مارك زاكربرغ بتحول جذري في شبكة التواصل الاجتماعي هذه لتصبح منصة تعنى أكثر بخصوصية مستخدميها، في تحد دونه مخاطر، لكنه لا مفر منه أمام الضغوط المتواصلة.

وتتمحور الفكرة الرئيسية على بناء منصة أكثر اتحادا حول الخدمات المختلفة (فيسبوك وإنستغرام ومسنجر وواتساب) وأكثر سهولة، تعطي الأولوية للرسائل الخاصة.

ومن شأن هذا التغيير في الاستراتيجية الذي يحتاج إلى سنوات، الاستجابة لمشكلات عدة تواجهها “فيسبوك”.



فمن جهة، هناك ثمة انتقادات وفضائح متواصلة حول إدارتها المبهمة لبيانات مستخدميها الشخصية، ومن جهة أخرى هناك تغيير في سلوك رواد الإنترنت الذين يفضلون بشكل متزايد وسائل تواصل أخرى شخصية أكثر.



إلا أن هذا الرهان دونه مخاطر.

فاعتماد وسائل تواصل أقل علنية (فيسبوك تعد بتشفير كل الرسائل الخاصة)، من شأنه حرمانها من الوصول إلى بيانات شخصية تشكل أساس نموذجها الاقتصادي.



لكن أمام تباطؤ نموها إن على الصعيد المالي أو على صعيد عدد المستخدمين، تجد “فيسبوك” التي احتفلت للتو بمرور 15 عاما على تأسيسها، نفسها مضطرة إلى تحسين صورتها وإيجاد طرق جديدة للتوسع وكسب المال.

ويبدو أن المجموعة التي تضمم 2.3 مليار مستخدم عبر العالم بدأت تعدل نموذجها الاقتصادي الذي لا يمكنه أن يستند إلى ما لا نهاية على الإعلانات الهادفة بفضل البيانات الشخصية.



وهي تنوي المراهنة الآن على الدفع الإلكتروني والرسائل المتبادلة مع الشركات أو التجارة الإلكترونية.

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