نائبة أمريكية تجمع تبرعات بعد تهديد “إيباك” لها ولمسلمتين

2019/03/09 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأطلقت النائبة في الكونغرس الأمريكي، ألكساندر أوكاسيو، دعوة للتبرع من مؤيديها يوم الخميس، بعد تهديد ناشط مؤيد لإسرائيل لها ولزميلتين لها من الحزب الديمقراطي.

وفي بريد إلكتروني موجهة كلامها لمؤيديها الذين دعموها في حملتها الانتخابية للوصول إلى الكونغرس، نقلت ألكساندر مقتطفات من مقابلة للناشط وعضو اللوبي الإسرائيلي (AIPAC) ستيفن فيسك، أجراها مع صحيفة “نيويورك تايمز” قال فيها، إن ألكساندرا، النائبة الأمريكية من أصول صومالية إلهان عمر، والنائبة الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، لن يبقوا في المجلس أكثر من سنة.

وقال فيسك لصحيفة التايمز: “الثلاثة في رأيي لن يكنّ (في المجلس) في غضون عدة سنوات”.

وقد رأت أوساسيو كورتيز وآخرون أن كلام الناشط كان عبارة عن تهديد مباشر يستهدفها هي وأول نائبتين مسلمتين انتخبتا في الكونغرس، بسبب انتقاداتهما للحكومة الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين.

وكتب فريقها في رسالة بالبريد الإلكتروني: “تجرأت رشيدة وإلهان وأوكاسيو في بعض الأحيان على التشكيك في سياستنا الخارجية وتأثير الأموال في نظامنا السياسي.



والآن تعمل جماعات الضغط في جميع الأطراف على معاقبتهن على ذلك”.

وتشير الرسالة إلى تغريدة من النائب الديمقراطي خوان فارغاس (كاليفورنيا)، الذي قام بالتغريد هذا الأسبوع بأنه من “غير المقبول” أن يستجوب الديمقراطيون علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل.

وجاء في رسالة أوكاسيو: “لقد ذهب بعض أعضاء الكونغرس إلى حد الادعاء بأن” التشكيك في دعم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر غير مقبول.



لكن هذه ليست الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها العملية التشريعية”.

وأضافت النائبة الأمريكية: “قبل عقد من الزمن، لم يكن من المسموح الشك “في عدم دعم الحرب في العراق.



وقد رأينا جميعا ما نتج عن الافتقار إلى المناقشة والتفاوض”.

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