الدمية باربي تحتفل بعيد ميلادها الستين

2019/03/09 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحتفل باربي دمية الأزياء المشهورة عالميا اليوم السبت بعيد ميلادها الستين.

وذلك عن طريق مجموعات جديدة تجسد نماذج حقيقية يحتذى بها ومهنا مازالت المرأة لم تمثل فيها بشكل جيد.

ويعد هذا جزءا من تطور باربي على مدى عشرات السنين منذ ظهورها لأول مرة في معرض الدمى بنيويورك في 9 مارس آذار عام 1959.

واحتفالا بهذه المناسبة صنعت شركة ماتيل نسخا من باربي لعشرين امرأة تمثل إلهاما لآخريات ابتداء من نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا إلى عارضة الأزياء والنشطة البريطانية أدوا أبواه.

وطرحت الشركة أيضا ست دمى تمثل رائدة فضاء وقائدة طائرة ولاعبة قوى وصحفية وسياسية وإطفائية وكلها مجالات قالت شركة ماتيل إن النساء لم تمثل فيها بالقدر الكافي.

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