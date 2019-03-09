الفيفا يقتل حلم تشيلسي والنادي يتهمه بالظلم

2019/03/09 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعيش نادي تشيلسي موسم متخبط للغاية، وسط مردود متذبذب، ونتائج متراجعة، جعلته خارج ترتيب أندية المربع الذهبي في جدول الدوري الإنكليزي الممتاز، وحالة عدم رضى عن موسم الإيطالي ساري مع الفريق، بالإضافة لحادثة كيبا في مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية.

ولكن تفاقم الوضع بشكل سيء، وذلك بعدما إتخذ الإتحاد الدوليّ لكرة القدم "الفيفا" قرارًا صادمًا تجاه تشيلسي، برفض الإلتماس الذي قدمه، بشأن تعليق عقوبة "الفيفا" تجاهه بمنعه من إبرام أية تعاقدات جديدة لمدة فترتيّ قيد متتاليتين، حتى يتم البت في الإستئناف والتظلم الذي قدمه لإلغاء العقوبة برمتها.

وهو الأمر الذي رأى فيه النادي اللندني إجحاف في التعامل من قبل "الفيفا"، وأصدر على إثره بيانًا قويًا، يلمح فيه لكيل "الفيفا" بميزانين، وعدم المساواة في التعامل بين الأندية في نفس الحالات السابقة المشابهة، حيث كان من المتوقع الموافقة على النظر في الإلتماس وإيقاف العقوبة بشكل مؤقت لحين الفصل نهائيًا، وبالتالي منح النادي حرية التعاقد في الصيف القادم.

وجاء بيان إدارة تشيلسي كالتالي سيتعامل النادي مع قرار "الفيفا" حسب النظم الإجرائية المتبعة، وأبلغ "الفيفا" بالفعل بنيته في الطعن على قرار اللجنة التأديبية، من حيث الإنصاف في الإجراءات، والمساواة في التعامل، بضرورة منح النادي الحق في الإستئناف على القرار قبل سريان أية عقوبة".

وتابع بيان النادي مهاجمته "حسبما يعلم النادي فإن هناك حالات سابقة فرض فيها "الفيفا" حظرًا من القيد، وتم أيضًا الموافقة على تعليق العقوبات حتى يتم إستكمال عملية الإستئناف، وفي حالتنا نعتبر أنا تشيلسي تم التعامل معه بشكل غير موازٍ مع الأندية الأوروبية الأخرى، وسننتقل لخطوتنا التالية، بمجرد تلقينا كتابيًا الأسباب التي إستند عليها قرار "الفيفا"، ومن حقنا تقديم طلب للمحكمة الرياضية الدولية "CAS"، مع إستمرار التعاون الكامل مع تلك الإجراءات".

الجدير بالذكر أن قرار "الفيفا" بمنع قيد البلوز للاعبين جدد لمدة فترتين متتاليتين، جاء بسبب تعاقدات النادي غير القانونية مع عددٍ من اللاعبين القصر-دون 18 عامًا- ولكن البلوز يستند إلى أن "الفيفا" قد قبل إلتماس عدد من الأندية الإسبانية تحديدًا، في حالات متطابقة حدثت من قبل، ووافق على تعليق العقوبة حتى يتم البت نهائيًا في الإستئناف.

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