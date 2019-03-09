2019/03/09 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون ، جراء قصف مدفعي استهدفهم قبالة نجران.وأكد مصدر عسكري أن “قوة الإسناد المدفعي لدى الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران، مؤكدا مصرع وجرح أعداد منهم.وكان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية قد دمروا، أمس الجمعة، آلية محملة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المدفعية اليمنية تقصف مواقع للمرتزقة العدوان قبالة نجران alansaar.

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