2019/03/09 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… استهدف طيران العدو الصهيوني، فجر اليوم السبت، بسلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وذكرت مصادر فلسطينية إن “طائرات العدو قصفت موقع البحرية “الواحة” التابع للمقاومة بمنطقة السودانية شمال غرب غزة بصاروخين على الأقل، مشيرة إلى أنه أدى إلى تدمير الموقع بالكامل، وخلف أضرارا مادية جسيمة في المكان.كما استهدف طيران العدو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غارات وحشية للعدوان الصهيوني تستهدف مواقع المقاومة في غزة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارات وحشية للعدوان الصهيوني تستهدف مواقع المقاومة في غزة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارات وحشية للعدوان الصهيوني تستهدف مواقع المقاومة في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).