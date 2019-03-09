مصرف الرافدين:صرف دفعة جديدة من السلف لـ3500 متقاعد

2019/03/09 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين اليوم السبت، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 ملايين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى, انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 3500 متقاعد”، لافتا الى ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق البصمة و ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”.

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