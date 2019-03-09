40 ألف حسناء روسية يخدمن في القوات المسلحة

2019/03/09 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت نائبة وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، عن أن أكثر من 40 ألفا من حسناوات البلاد يخدمن في الجيش وأن عدد الفتيات الراغبات بالالتحاق بالقوات المسلحة يتزايد عاما بعد عام.

وقالت شيفتسوفا في مقابلة مع قناة “زفيزدا” التلفزيونية واطلعت عليه وكالة صدى “حتى الآن، تخدم أكثر من 40 ألف امرأة في القوات المسلحة الروسية.



ويتزايد اهتمام النساء الروسيات بالخدمة العسكرية عاما بعد عام، والمزيد من الفتيات يدخلن مؤسسات التعليم العالي، ولا يخترن التخصصات المدنية فحسب، بل أيضا العسكرية: فهن يرغبن بأن يصبحن في عداد الطيارين والقناصة، ويخدمن في قوات الصواريخ الاستراتيجية والقوات المحمولة جوا”.

وأوضحت: “أن المدارس الداخلية للطلاب التابعة لوزارة الدفاع الروسية تتعاون بنشاط مع الجامعات الرائدة”… “هن يبنين حياتهن المهنية في مهن مختلفة.



بعضهن يصبحن طبيبات، طبيبات نفسيات، وبعضهن يذهبن إلى الخدمة العسكرية.



ولكنهن دائما يقلن لي إنهن لن ينسين أبدا مدرستنا الداخلية، وسوف نفخر بهن دائماً، أينما عملن وخدمن.



وبالطبع، من الرائع سماع مثل هذه الكلمات”.

وأعلنت شيفتسوفا “أنهن يخبزن الفطائر لها، ويقمن بصنع الألعاب الرائعة بأيديهن.



ويكتبن لي رسائل مؤثرة.



وهذا بالطبع أفضل تهنئة بالنسبة لي”.

ووفقا لشيفتسوفا، يريد كل من الرجال والنساء الدفاع عن وطنهم واختيار مهنة تلبي نداء قلوبهم.



وكما هو الحال في الخدمة المدنية، هناك عدد غير قليل من النساء يشغلن مناصب رئيسية وأساسية في وزارة الدفاع”.

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