فيديو نادر يظهر التأثير الخارق والمرعب لتفجير

2019/03/09 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو "نادر" جرى نشره مؤخرا، مدى المفعول المرعب والسريع لتجربة قنابل نووية، في مقاطعة ناي بولاية نيفادا الأمريكية، بين 17 مارس/ آذار، والرابع من يونيو/حزيران 1953.

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