رئيس البرلمان : شهيد المحراب قدم نموذجا من التمسك بالثوابت والمبادئ والمرونة السياسية العالمية

2019/03/09 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان شهيد المحراب محمد باقر الحكيم قدم نموذجا من التمسك بالثوابت والمبادئ والمرونة السياسية العالمية .وقال الحلبوسي في كلمة له في الاحتفال الرسمي بيوم الشهيد العراقي في ذكرى رحيل شهيد المحراب محمد باقر الحكيم :”لقد حققنا رصيدا هائلا من الانجازات وعلى راسها النصر على الارهاب لكن النصر بحاجة […]

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