نادين نجيم تشارك جمهورها مقطع فيديو من كواليس مسلسلها “خمسة ونص”!

2019/03/09 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استغلت الفنانة نادين نجيم الفرصة، وهنأت المرأة العربية في يوم المرأة العالمي، وأعادت نشر صورة لها وهي تحمل جائزة “الموركس دور” التي فازت بها العام الماضي.وأهدت نادين نجيم الجائزة إلى كل امرأة كانت ملهمة ومثالًا للنجاح في حياتها، وأيضًا لابنتها، كما لكل فتاة وامرأة في الوطن العربي، ودعتهنّ إلى الإيمان بأنفسهنّ وبقدراتهنّ، وبقدرتهنّ عل تحقيق أهدافهنّ مهما كانت الظروف، متبنية شعار: طريقكِ قراركِ.

من ناحية أخرى نشرت نادين نجيم مقطع فيديو من كواليس مسلسلها “خمسة ونص”، حيث كان يتم التصوير في أجواء جميلة جدًّا كما قالت، وظهر معها في الفيديو مخرج المسلسل فيليب أسمر.

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