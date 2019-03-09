2019/03/09 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

وصول مستشار الامن الوطني فالح الفياض اليوم السبت، الى قاعدة عين الأسد.

وقال مصدر, إن “مستشار الامن الوطني فالح الفياض ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله وصلا الى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالح الفياض ويارالله يصلان الى قاعدة عين الاسد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فالح الفياض ويارالله يصلان الى قاعدة عين الاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).