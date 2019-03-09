2019/03/09 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…أكد رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، السبت، عدم السماح بتحول العراق منطلقاً للعدوان على جيرانه، مجددا رفضه لأي وجود عسكري قتالي اجنبي على الأراضي العراقية.وقال الحكيم في كلمة القاها خلال الاحتفالية الرسمية بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم ، إنه “لا يمكن بأن نسمح ان يتحول العراق منطلقاً للعدوان على جيرانه”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم: لن نسمح بتحول العراق منطلقاً للعدوان على جيرانه alansaar.

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