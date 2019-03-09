2019/03/09 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.وقال مصادرمحلية بأن” الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال القطاع وقبالة منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة مما أجبر قوارب الصيد على مغادرة البحر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.يُشار إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرية الصهيونية تستهدف مراكب الفلسطينيين في سواحل قطاع غزة alansaar.

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