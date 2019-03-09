تنظيم الدولة يأمر بخروج العائلات من الباغوز

2019/03/09 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصيح النسوة الخارجات من الباغوز بعبارات التأييد الشهيرة للتنظيم (دولة الإسلام باقية) وغيرها من شعارات للتنظيم رددتها عائلات، معظمها تضم مقاتلين من

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