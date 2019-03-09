أزمات تركيا في سوريا

2019/03/09 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقف السياسة التركية بعد ثماني سنوات من الأزمة السورية على مفترق طرق، ورغم كل المحاذير التي اتخذتها، إلا أنها لم تستطع أن

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