وفد ريال مدريد في مكتب رئيس الوزراء خلال الايام المقبلة

2019/03/09 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يستعد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لاستقبال وفد رسمي من نادي ريال مدريد الاسباني خلال الايام المقبلة، لبحث امكانية انشاء اكاديمية رياضة للنادي الاسباني في العراق.

وقال مصدر مطلع ، إن “مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيستقبل وفد نادي ريال مدريد الاسباني خلال الايام القليلة المقبلة”.

واوضح أن “وفد النادي الاسباني يتألف من اعضاء الهيئة الادارية للنادي الملكي وهم كارلوس اسكوديرو دي بورون والدكتور الشهير انتونيو بوتيلا غارسيا والمسؤول عن مشاريع ريال مدريد في أفريقيا والشرق الأوسط، إنييغو أرينيياس”.

واضاف أن “رئاسة الوزراء بدأت التحضيرات لاستقبال الوفد، حيث التقى احد اعضاء مكتب رئيس الوزراء بممثلي رئيس رابطة ريال مدريد في العراق زياد البيضاني المتمثل بالنجم الدولي السابق نعيم صدام واحد اعضاء رابطة ريال مدريد، لبحث الترتيبات الخاصة بلقاء الوفد”.

واوضح المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “الوفد سيُطلع رئاسة الوزراء على مشروع كبير يتضمن اكاديمية ريال مدريد في العراق، سيساهم في خدمة الكرة العراقية في جميع محافظات بلاد الرافدين”.

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