2019/03/09 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الماليزية أنها حاكمت مواطنا بعدما وجه سبابا إلى الإسلام والنبي محمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماليزيا تصدر حكما يعتقد أنه الأشد بحق شخص سب الإسلام) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماليزيا تصدر حكما يعتقد أنه الأشد بحق شخص سب الإسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).