وسط تساؤل كويتي...غرينبلات:

2019/03/09 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن "صفقة القرن"، ستكون مفصلة للغاية.

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