حرائق الغابات في أستراليا تدمر أكثر من 30 منزلا و100 ألف هكتار

2019/03/09 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت حرائق الغابات المحتدمة منذ أسبوع، في ولاية فيكتوريا الأسترالية، 30 منزلا وأحرقت نحو 70 مبنى آخر.

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