“حزب الله” يتضرر من العقوبات الأمريكية

2019/03/09 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا ينفك “حزب الله” يكرر مزاعمه بأن العقوبات الخارجية لن تؤثر على إمكانياته، ولكن الأدلة تشير إلى أن التنظيم يمر بأزمة مالية

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