افتتاح الدورة الثامنة لمعرض الامن والدفاع والصناعات الحربية بمشاركة ٢٠ دولة عربية واجنبية

2019/03/09 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح اليوم السبت ، برعاية رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ، معرض الامن والدفاع والصناعات الحربية بنسخته الثامنة تحت شعار ( بوحدتنا انتصرنا … للبناء توجهنا )، بمشاركة ١٠٢ شركة اجنبية وعربية من ٢٠ دولة.وحضر حفل افتتاح الدورة الثامنة لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية الدولي والذي يقام برعاية رئيس […]

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