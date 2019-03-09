صحة ديالى : غدا انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال ضد مرض الحصبة المختلطة

2019/03/09 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت دائرة صحة ديالى الاجراءات الفنية واللوجستية لتنفيذ الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال ضد مرض الحصبة المختلطة والتي ستنطلق يوم غد .وقال نبيل فاضل حذاف مدير قسم الصحة العامة ان اليوم ان الحملة الوطنية التي ستنطلق يوم غد ضمن المرحلة الاولى تهدف الى تعزيز المناعة المجتمعية وحماية الاطفال من الاصابة بالمرض .مبينا ان الحملة […]

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