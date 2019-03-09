جامعة هولندية عريقة تكرم طالبة كوردية إزيدية

2019/03/09 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكرمت جامعة اوتريخت الهولندية، الطالبة الكوردية الإزيدية، دلال غانم، على تفوقها.وقالت غانم في مقطع فيديو: "أنا طالبة كلية الصيدلة في المرحلة الأخيرة بجامعة اوتريخت وهي من بين أفضل 100 جامعة في العالم".وأضافت: "تم تكريمي بجائزة كوني طالبة متفوقة، ومن هنا أود شكر جامعتي ومنظمة روسانا".وتابعت: "أقدم تفوقي لكل فتاة عانت ولكل ضحايا الإرهاب وخاصة المختطفات الإزيديات وأتمنى أن يحقق الجميع أحلامه".وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن دلال غانم اجتازت مرحلة الاعدادية بعام واحد في حين يفترض إكمالها خلال ثلاث سنوات.كما تداولواً صوراً لها وهي تحمل الشهادة التقديرية واقفةً بين والديها.

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