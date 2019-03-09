الإرث المشوه لاتفاقيات أوسلو

2019/03/09 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لاستطلاع أجراه مؤخرًا “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية”، يرى حوالى ثلثَي الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة أن اتفاقيات أوسلو أضرّت بالمصالح

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