الإعلان عن نظام جديد لقرعة دوري أبطال أوروبا

2019/03/09 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة “يويفا”، تغييرًا في نظام قرعة دور ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.وذكر الاتحاد الأوروبي عبر موقعه، أنّ “قرعة نصف النهائي ستقام في نفس الوقت مع دور ربع النهائي، حيث ستقام في نفس اليوم”.وأوضح الاتحاد، أنّ “الفرق المُتأهلة لدور ربع النهائي ستعرف مساراها في البطولة بدور […]

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