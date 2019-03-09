الاتحاد الاوروبي يقرر تغيير نظام قرعة دوري أبطال أوروبا قبل ربع النهائي

2019/03/09 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة “يويفا”، تغييرًا في نظام قرعة دور ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وذكر الاتحاد الأوروبي عبر موقعه، أنّ “قرعة نصف النهائي ستقام في نفس الوقت مع دور ربع النهائي، حيث ستقام في نفس اليوم”.

وأوضح الاتحاد، أنّ “الفرق المُتأهلة لدور ربع النهائي ستعرف مساراها في البطولة بدور نصف النهائي، بدايةٍ من ثمن النهائي”.

وأشار الاتحاد إلى أنّ “مباريات ذهاب دور ربع النهائي ستقام أيام 9-10 نيسان، على أنّ تقام مواجهات الإياب بالدور ذاته يومي 16 و17 نيسان، فيما يُقام ذهاب نصف النهائي في 30 نيسان- 1 آيار، وتلعب مباراة الإياب 7/8 آيار، بينما يلعب النهائي يوم 1 حزيران على ملعب “واند متروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد”.

ويعني ذلك أنّ ستكون هناك مسارات مُحددة للفريق، بمعني أنّ الفريق الفائز من مواجهة رقم (1) على سبيل المثال، سيواجه الفريق الفائز من المواجهة رقم (3)، وهكذا مثل بطولة كأس العالم للأندية.

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