الامم المتحدة: مخيم الهول السوري تجاوز طاقته الاستيعابية

2019/03/09 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت منظمة الأمم المتحدة اليوم السبت، ان مخيم الهول السوري تجاوز طاقته الاستيعابية.

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