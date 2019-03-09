انطلاق معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية بمشاركة 20 دولة

2019/03/09 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية اليوم السبت في بغداد، بمشاركة 20 دولة.

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