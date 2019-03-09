جعفر: العراق بحاجة الى استخدام جميع اوراقه امام تركيا في ملف المياه

2019/03/09 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب السابق جاسم محمد جعفر، السبت،

الحكومة الى استخدام جميع اوراقهاالاقتصادية والسياسية امام

تركيا في ملف المياه.

وقال جعفر في تصريح إن حكومة انقرة عازمة على ملء

سد اليسو في حزيران المقبل ولن تتراجع عن ذلك

كونها انفقت مليارات دولارات في انشاء السد”.واضاف انه

يتوجب على الحكومة وضع خارطة طريق مائية جديدة

ومنع الاتراك من انشاء سدود جديدة لافتا الى ان

الوفرة المائية خلال العام الجاري لا تعني

مطلقا اهمال ملف المياه مع تركيا .

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