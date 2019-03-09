الجيش وشيميدور يصلان بغداد للمشاركة في بطولة اندية غرب آسيا لكرة السلة

2019/03/09 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل فريقا الجيش السوري وشيميدور الايراني، الى بغداد استعداداً للمشاركة في بطولة اندية غرب آسيا لكرة السلة.

وقال امين سر الاتحاد العراقي لكرة السلة خالد نجم

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