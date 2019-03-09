هادي العامري يحذر من “الذهاب للمجهول” ويؤكد:مستعدون للتنازل عن كل شيء للعراق

2019/03/09 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، الكتل السياسية من “الذهاب إلى المجهول”، مبدياً استعداده لـ”التنازل عن كل شيء من أجل العراق”، وفيما أكد أن المعركة مع “الإرهاب” لم تنته، دعا القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى عدم السماح بوجود ثغرة قد يعود منها “الإرهاب”.

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