العامري يدعو لاستثمار 360 الف مهندس في اعمار العراق

2019/03/09 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، إلى ضرورة استثمار 360 الف مهندس عراقي في عملية اعمار العراق، فيما اشار إلى أن البلاد تمر بتحديات صعبة.وقال العامري في كلمة القاها خلال الاحتفالية الرسمية بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم في بغداد وتابعتها /المعلومة/، إن “العراق يمتلك أكثر من 360 الف مهندس يمكن […]

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