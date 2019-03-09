2019/03/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي العامري:العراق يمر بظروف صعبة وهناك فرصة كبيرة للنجاح …يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هادي العامري:العراق يمر بظروف صعبة وهناك فرصة كبيرة للنجاح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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