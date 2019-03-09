2019/03/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم اليوم السبت، ضرورة الإسراع بتشريع قانون انتخابات يحقق العدالة والمساواة في الفرص بين العراقيين.وقال الحكيم خلال كلتمه بحفل تأبين السيد محمد باقر الحكيم وبحضور شخصيات سياسية، إننا” نؤكد على عدم السماح بتحول العراق منطلقاً للعدوان على جيرانه، ونرفض وجود قواعد عسكرية دائمة”.وأضاف “أننا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم: نحتاج قانون انتخابات عادل ونرفض وجود القواعد العسكرية الأميركية NAS | موقع ناس الرسمي.

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