سيرينا تطيح بأزارنكا من الدور الثاني

2019/03/09 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واحتاجت سيرينا الى ساعتين وسبع دقائق لحسم أول قمة بين لاعبتين احتلتا صدارة التصنيف العالمي سابقا، وبلوغ الدور الثالث لتضرب موعدا في قمة ثانية مع الإسبانية غاربيني موغوروتسا الـ 20 حاليا والفائزة على الأميركية لاورين ديفيس 6-1 و6-3.وحققت سيرينا الفوز الـ 18 على البيلاروسية المصنفة 48 حاليا مقابل أربع هزائم آخرها في آخر لقاء جمع بينهما وكان على نفس الملعب في أنديان ويلز في نهائي العام 2016.وصرحت سيرينا بعد الفوز "من الصعب أن تلعب ضد شخص قريب منك بهذا القدر.هذا أيضا منشط للذاكرة".وتغلبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية على التشيكية باربورا ستريكوفا 6-2 و6-4، وستقابل في الدور الثالث الأوكرانية كاترينا كوزلوفا التي هزمت البيلاروسية الأخرى الياكسندرا ساسنوفيتش الـ 31 بثلاث مجموعات 6-4 و2-6 و6-صفر.وفازت أيضا الهولندية كيكي برتنز السابعة على البولندية ماغدة لينيت 6-4 و6-1، فيما كانت الأميركية سلون ستيفنز الرابعة أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارتها أمام السويسرية ستيفاني فوغيلي 3-6 وصفر-6.

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