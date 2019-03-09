بالوثيقة.. صيدلية تعطي كبسولات للناس تسبب ارتفاع ضغط الدم والموت المفاجئ

2019/03/09 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكاوضح كتاب من وزارة الصحة الى صحة كركوك ان الفحوصات المختبرية اكدت ان المكونات داخل كبسولات توزعها احدى الصيدلايات تحتوي على مواد مجهولة.

وتابعت الوثيقة التي حصل عليها “النور نيوز” ان “الكبسولات التي تعطى للناس تسبب ارتفاع ضغط الدم والموت المفاجئ حسب الفحوصات المختبرية”.

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