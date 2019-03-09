العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الاصبعيات السمكية

2019/03/09 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج الاصبعيات السمكية بنسبة 100%.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة حميد النايف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزارة الزراعة باشرت تنفيذ خطة تهدف لا عادة اكثار عدد من اصناف السمك المحلية والتي تناقصت اعدادها في مياه الانهار بسبب انخفاض مستواها خلال المدة الماضية وعمليات الصيد الجائر التي تعرضت لها”.

وأضاف أن “الوزارة سبق وان اعدت موقعين لانتاج اصبعيات الاسماك المحلية التي تعيش بالمياه العذبة كالبني والقطان والشبوط والكارب وغيرها”، مشيرا الى ان “الموقع الاول يقع في قضاء الصويرة بمحافظة واسط، اما الموقع الاخر فيقع ضمن منطقة الرضوانية غرب بغداد”.

وبين ان “الارتفاع الحاصل في منسوب مياه نهري دجلة والفرات والانهار والبحيرات المحلية الاخرى، شجع الوزارة على المباشرة في تنفيذ مشروعها الذي اعدت له منذ اعوام عدة سعيا منها في المحافظة على الثروة السمكية لما تمثله من اهمية كبيرة لاقتصاد البلاد، اضافة الى نوعية تلك الاسماك التي تمتاز بجودتها وطعمها عن المستورد”.

واشار النايف إلى ان “الوزارة تعمل على تزويد مربي الاسماك بالكميات التي يحتاجونها، اضافة الى وضعها خطة سنوية من اجل ضخ الملايين منها في الاهوار والبحيرات والانهار بما يسهم في زيادة انتاج البلاد من الثروة السمكية، لافتا الى ان “البلاد وصلت الى الاكتفاء الذاتي من انتاج الاسماك ايضا خلال العامين الماضيين، على الرغم من تعرض احواض تربيتها الى مرض هلكت نتيجته الملايين منها، بيد ان وزارته وبجهود ذاتية نجحت في تجاوز تلك المحنة والعودة بالانتاج المحلي الى مستوى الطموح من حيث الكم والنوع اضافة الى اسعار بيعها للمواطنين”.

وافصح النايف عن مباشرة وزارته “بإطلاق ملايين الاصبعيات في عدد من الجداول والانهار”، داعيا صيادي الاسماك الى “الالتزام بتعليمات الصيد وعدم الاضرار بتلك الثروة من خلال استخدام اساليب الصيد الجائرة كالسموم او الكهرباء او المتفجرات والتي تتسبب في قتل كل الاحياء الموجودة في رقعة الصيد ولا تفرق بين الاسماك الكبيرة والاصبعيات”.

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