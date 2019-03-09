خاص | سائرون: اتفقنا مع الفتح على تشريع قانون لاخراج القوات الاجنية من العراق

2019/03/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

أكد عضو تحالف سائرون، رياض محمد علي عودة، اليوم السبت، ان تحالفه توصل الى جملة من التفاهمات والاتفاقات مع تحالف الفتح بشان القضايا السياسية والامنية الاكثر اهمية، بينها تشريع قانون لاخراج القوات الاجنبية من العراق.

وقال عودة في تصريح لـ”الاتجاه برس”، ان “هناك ملفات مهمة ومصيرية نوقشت خلال اللقاءات مع الفتح، كذلك اتفقنا على دعم المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق، والسعي لتشريع قانون لاخراج القوات الاجنبية من العراق، ينظم هذا القانون كل ماله علاقة بتلك القوات من اعدادها الى اماكن تواجدها الى المهلة الزمنية لاخراجها”.

واضاف، “ان التقارب بين التحالفين سوف ينعكس بالايجاب على ما يطرح من ملفات في مجلس النواب، لما للكتلتين من تأثير في امكانية تمرير القوانين المعطلة والمهمة”.





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