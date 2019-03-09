خاص | نائب يوضح سبب عدم استكمال الوزارات في جلسة البرلمان اليوم

2019/03/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ خاص

عزا النائب عن ائتلاف النصر علاء سكر سرحان سبب عدم إدراج موضوع استكمال الكابينة الوزارية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها، اليوم السبت، إلى الانشغال بمناقشة قضية الفساد مع كبار المسؤولين التنفيذيين والقضائيين الذين ستتم استضافتهم في الجلسة.

وقال سرحان في حديث لـ”الاتجاه برس” إن “جدول اليوم خال من إكمال الكابينة الوزارية، إذ أنه يتضمن استضافة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية وكالة”.

وأضاف سرحان أن “من المرجح إدراج إكمال الكابينة الوزارية خلال الجلسة الثانية أو الثالثة من الفصل التشريعي الثاني”، مبينا أن “الموضوع الأبرز الذي ستتم مناقشته اليوم داخل مجلس النواب هو الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة”.

وتابع سرحان “بما أن رئيس مجلس الوزراء عمل على إنشاء المجلس الأعلى لمحاربة الفساد، فستتم مناقشة هذا الموضوع داخل البرلمان للخروج برؤية تخدم الدولة العراقية وتخدم المواطن العراقي على جميع الأصعدة”.

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