خاص| مالذي يحتاجه العراق ليصبح “بيئة آمنة” للاستثمار؟

2019/03/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

أكد الخبير الامني، جابر حسين الخاقاني، اليوم السبت، ان العراق يعتبر بيئة “طاردة” للاستثمار، عازيا ذلك الى جملة من الاسباب ابرزها الوضع الامني.

وقال الخاقاني لـ”الاتجاه برس”، ان “الاستثمار يحتاج الى بيئة امنة ووسائل كثيرة من شأنها انجاحه، لكنها ذلك غير متوفر في العراق..



الاموال (جبانة) تهرب الى المكان الامن، ولذا نجد المستثمر المحلي والاجنبي لا يرغب بالاستثمار في داخل العراق”.

واضاف، “العرق ينقصه انظمة مالية ومصرفية للتعامل مع المستثمر وتسهيل كل تعاملاتهم”، مشيرا الى ان “الموارد البشرية والمالية متوفرة جدا في العراق، لكننا نحتاج الى طمئنة المستثمر وتوفير الامن وتسهيل التعاملات المالية والمصرفية معه”.

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