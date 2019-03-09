خبيرعسكري يحذر من تواصل بين عوائل عصابات داعش الاجرامية الهاربة من سوريا مع خلايا نائمة

2019/03/09 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار /…كشف الخبير العسكري صفاء الاعسم، السبت، عن محاولات لعوائل عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي الفارة من سوريا التوصل مع خلايا ارهابية نائمة في العراق، محذرا من خطورة تلك الخطوة على الامن العام في البلاد.وقال الاعسم في تصريح ان”العوائل الداعشية العائدة من سوريا تحاول التوصل مع عناصر التنظيم في داخل العراق من خلال الخلايا […]

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