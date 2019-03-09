برهم صالح : شهيد المحراب كان رمزاً وطنياً وقامة جهادية متميزة لتاريخ من البطولة

2019/03/09 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ان آية الله سماحة السيد محمد باقر الحكيم رمز وطني كبير وقامة علمية وجهادية متميزة لتاريخٍ من البطولة والروح العراقية الأصيلة، التي رسمت الطريق نحو عراق متحرر من الاستبداد.

وقال صالح في كلمة القاها خلال حضوره احتفالية ذكرى استشهاد آية الله سماحة السيد محمد باقر الحكيم ويوم الشهيد العراقي ، ان "الشهيد قد سلك طريق الحق في مواجهة الاستبداد والتعسف و الابادة حين كان العراقيون يواجهون اعتى الانظمة تعسفاً و تنكيلا، مشيرا الى ان "المجرمين القتلة باغتياله كان يريدون النيل من هذه الثقة والارادة العراقية الوطنية، وقد خابت ظنونهم، فمن الرجال من يستشهد ليؤجج فينا حماسة النهوض والتقدم نحو الأمام".وحيّا رئيس الجمهورية البطولات التي قدمها العراق من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر الأحرار ومختلف المواطنين في تحرير المدن من الارهاب. وقال صالح "لا أستطيع الحديث في هذا الذكرى المؤلمة من دون أن أقف بإجلال وبمحبة عن ما كان يجسده الشهيد من إيثار للحق وانتصار للمظلومين والمحرومين وقد سلك طريق الحق في مواجهة الاستبداد و التعسف و الابادة حين كان العراقيون يواجهون اعتى الانظمة تعسفا و تنكيلا، لقد سلك الشهيد طريق النضال مؤمناً ايماناً راسخا بمستقبل العراق حرا ووطنا جامعا لمكوناته القومية والدينية والمذهبية.استذكر بـ "شرف وفخر بلقاء السيد الشهيد والعمل معه ومع رفيقي دربه مام جلال وعزيز العراق، وقد تعلمت من سماحة السيد الشهيد المثابرة و الاقدام والاصرار على احقاق الحق والتفاؤل بالمستقبل.



هكذا عرفت الشهيد، معزِّزاً ومحفزاً للتطلع دائماً بأمل وشجاعة وثقة إلى المستقبل، مستقبل عراق يكون في سلام مع نفسه وفي أمن مع جيرانه".وتابع "كان من الشجاعة أنه بقي دائما في المقدمة من الصفوف الماضية بالتحدي والمقاومة، حتى كانت شهادته العظيمة خير مصداقٍ للتعبير عن تلك الشجاعة والروح الواثقة المتطلعة، حينما استُهدف واستُشهد وهو في الذروة من التحدي والعمل من أجل العراق الجديدانتهى ..



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