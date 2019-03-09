2019/03/09 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أعضاء مجلس النواب يتوافدون إلى قاعة البرلمان تمهيدًا لعقد الجلسة NAS | موقع ناس الرسمي.

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