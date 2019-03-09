2019/03/09 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس علي الأعرجي يستمر الجدل في الأوساط الإعلامية وداخل نقابة المحامين بشأن فوز المحامي ضياء السعدي بمنصب نقيب المحامين، خلال الانتخابات التي جرت أول من امس، فيما، فيما اعتبر مراقبون أن وصول الأسدي هو نتاج تحالف “صدري – بعثي”.وشهد الاسبوع الماضي ملحمة “الكراسي” بين المحامين في مقر النقابة بمنطقة المنصور غربي العاصمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جردة حساب..



كيف فاز ضياء السعدي بالمنصب؟ وما حكاية التحالف البعثي الصدري؟ NAS | موقع ناس الرسمي.

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