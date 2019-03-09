2019/03/09 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…كشف السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي، السبت، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيلتقي المرجع الديني السيد علي السيستاني خلال زيارته إلى العراق.وقال مسجدي في خبر إن “الرئيس روحاني سيلتقي خلال زيارته الى النجف هذا الأسبوع المرجع العراقي آية الله العظمى السيد علي السيستاني”.ومن المقرر ان يقوم روحاني بزيارة رسمية هي الأولى له […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء مرتقب يجمع الرئيس الايراني بالسيد السيستاني alansaar.

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