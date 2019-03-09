الدوري الأميركي للمحترفين: فوز سابع تواليا لهيوستن

2019/03/09 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المقابل مني فيلادلفيا صاحب المركز الرابع في المنطقة الشرقية بخسارته الخامسة والعشرين مقابل 41 فوزا.وحسم روكتس النتيجة من الربع الأول بتقدمه 37-21، ورفع الفارق الى 22 نقطة في نهاية الربع الثالث بفضل ثلاثي نجومه جيمس هاردن الذي سجل خلال 32 دقيقة لعب 31 نقطة مع 10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وكلينت كابيلا (18 نقطة (مع 9 متابعات) وإريك غوردون (17 نقطة).وكان توبياس هاريس (22 نقطة و9 متابعات) وجيمي باتلر (19 نقطة و9 متابعات) أبرز لاعبي سيكسرز الذي كان افضل من مضيفه على صعيد المتابعات (59 مقابل 43) أذ نجح خمسة من لاعبيه بتخطي الـ 7 متابعات بينهم الأسترالي بن سيمونز الذي كان قريبا من تحقيق تريبل دابل (15 نقطة و9 متابعات و10 تمريرات حاسمة).وثأر روكتس لخسارته أمام سيكسرز في أول لقاء بينهما هذا الموسم في كانون الثاني/يناير 93-121 منها 32 نقطة للكاميروني جويل إمبيد الذي غاب عن مباراة الأمس في صالة "تويوتا سنتر أرينا" بسبب إصابة في الركبة.ولم يكن سيكسرز موفقا في الرميات الثلاثية، ونجح في ثلاث فقط من أصل 26 محاولة، وحقق دجي دجي ريدينغ الاختصاصي في مثل هذه التسديدات رمية واحدة من أصل تسع، فيما فشل مايك سكوت في محاولاته الخمس.وكان روكتس على وشك أن يفقد جهود النجم المطلق هاردن في الشوط الأول بعد إصطدام مع سيمونز وسقوط عنيف على الأرض وظهر أنه يعاني من إصابة، لكن افضل مسجل في البطولة الحالية (معدل وسطي 36,6 نقطة في المباراة الواحدة) والمرشح بقوة للقب أفضل لاعب للموسم الثاني تواليا، استعاد قوته وذهب الى غرفة تبديل الملابس قبل أن يعود ويساعد فريقه على انهاء هذا الشوط متقدما 59-44.واقترب هيوستن من صاحب المركز الثاني في منطقته دنفر ناغتس الذي مني بخسارته الـ 22 (مقابل 43 فوزا) على يد مضيفه غولدن ستايت ووريرز متصدر المنطقة (45 مقابل 20) وبطل الموسمين الماضيين 105-122.وبعد ثلاثة أيام من أفدح هزيمة على أرضه في عهد مدربه ستيف كير أمام بوسطن سلتيكس (95-128)، أعاد ووريرز وضع النقاط على الحروف في صالة "اوراكل أرينا".وقال كير "بعد كل ما حدث الأربعاء، جميع اللاعبين كانوا مركزين جدا خلال التدريب، وهذا الأمر ظهرت نتائجه في بداية المباراة (الربع الأول 30-20).لعبنا بكثافة كبيرة وباعتزاز".وفاز ميامي هيت على كليفلاند كافالييرز ةوصيف بطل الموسمين الماضيين وصاحب المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية 126-110، ولوس أنجليس كليبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 118-110، وممفيس غريزليز على يوتا جاز 114-104، وتشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 112-111، وأورلاندو ماجيك على دالاس مافريكس 111-106.وخسر شيكاغو بولز امام ديترويت بيستونز 104-112، ونيو أورليانز بيليكانز أمام تورونتو رابتورز 104-127.

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